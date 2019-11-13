Banvit'in Brezilyalı ortağından satın alma sinyali | Ekonomi Haberleri

Banvit'in ortağı Brezilyalı BRF Türkiye'de yeni satın alma değerlendiriyor.

Banvit'i 2017 yılında satın alan Brezilya merkezli dünyanın en büyük tavuk ihracatçısı BRF SA helal gıda alanında büyüme stratejisi kapsamında Türkiye'de yeni bir satın alma yapmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Şirketin uluslararası operasyonlarından sorumlu yöneticisi Patricio Rohner dün akşam basına yaptığı açıklamada, Türkiye'de tavuk üretiminin yüzde 12'sini gerçekleştiren şirketin ve bu payı yüzde 20'ye yükseltmek istediğini ifade etti.

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