‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı 15 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancı yatırımcı 15 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

07.06.2018 - 16:36
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Haziran itibarıyla 1 trilyon 920 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 1 Haziran ile biten haftada 58 milyar 857 milyon 569 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 919 milyar 948 milyon 792 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,97 azalış kaydedildi.

##$HABER_1446718$##

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 azalışla 981 milyar 853 milyon 823 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 5,08 düşüşle 830 milyar 521 milyon 222 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 263 milyon dolar artarak 201 milyar 839 milyon dolara çıktı. Bunun 187 milyar 781 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 58 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 153 milyar 126 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 7 milyar 462 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 704 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 489 milyon dolar oldu. 

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER YÜKSELDİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,59 artışla 397 milyar 518 milyon 613 bin liraya, taksitli ticari krediler yüzde 0,21 artışla 361 milyar 189 milyon 79 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,66 artarak 121 milyar 539 milyon 665 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 182 milyar 997 milyon 483 bin lirası konut, 6 milyar 141 milyon 968 bin lirası taşıt ve 208 milyar 379 milyon 162 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 1 Haziran ile biten haftada 19 milyar 988 milyon 478 bin lira azalarak 2 trilyon 277 milyar 414 milyon 976 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,80 artış gösterdi.


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı 15 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancı yatırımcı 15 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.624 Değişim: 2,03% Hacim : 9.062 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.070 07.06.2018 Yüksek 98.795
Açılış: 96.442
4,4977 Değişim: -1,27%
Düşük 4,4564 07.06.2018 Yüksek 4,5873
Açılış: 4,5555
5,3145 Değişim: -0,92%
Düşük 5,2773 07.06.2018 Yüksek 5,4316
Açılış: 5,36365
187,62 Değişim: -1,19%
Düşük 186,03 07.06.2018 Yüksek 191,52
Açılış: 189,89
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.