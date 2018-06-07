Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Haziran itibarıyla 1 trilyon 920 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 1 Haziran ile biten haftada 58 milyar 857 milyon 569 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 919 milyar 948 milyon 792 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,97 azalış kaydedildi.

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Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 azalışla 981 milyar 853 milyon 823 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 5,08 düşüşle 830 milyar 521 milyon 222 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 263 milyon dolar artarak 201 milyar 839 milyon dolara çıktı. Bunun 187 milyar 781 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 58 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 153 milyar 126 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 7 milyar 462 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 704 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 489 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER YÜKSELDİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,59 artışla 397 milyar 518 milyon 613 bin liraya, taksitli ticari krediler yüzde 0,21 artışla 361 milyar 189 milyon 79 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,66 artarak 121 milyar 539 milyon 665 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 182 milyar 997 milyon 483 bin lirası konut, 6 milyar 141 milyon 968 bin lirası taşıt ve 208 milyar 379 milyon 162 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 1 Haziran ile biten haftada 19 milyar 988 milyon 478 bin lira azalarak 2 trilyon 277 milyar 414 milyon 976 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,80 artış gösterdi.