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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

15.10.2020 - 15:21
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 63,7 milyar lira artarak 3 trilyon 601,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 9 Ekim ile biten haftada 63 milyar 742 milyon 692 bin lira artarak 3 trilyon 537 milyar 740 milyon 750 bin liradan, 3 trilyon 601 milyar 483 milyon 442 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,44 artışla 1 trilyon 573 milyar 827 milyon 911 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,87 yükselişle 1 trilyon 891 milyar 401 milyon 202 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 836 milyon dolar artarak 247 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 218 milyar 297 milyon dolar olurken, bunun 136 milyar 150 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar 147 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,20 artarak 630 milyar 246 milyon 11 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,70 artışla 548 milyar 869 milyon 21 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,18 azalarak 182 milyar 547 milyon 118 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 737 milyon 815 bin lirası konut, 7 milyar 52 milyon 936 bin lirası taşıt ve 370 milyar 455 milyon 260 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Ekim ile biten haftada 26 milyar 701 milyon 684 bin lira artarak 3 trilyon 455 milyar 486 milyon 826 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41 artış gösterdi.


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