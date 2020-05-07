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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

07.05.2020 - 16:43
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 5,8 milyar lira artarak 3 trilyon 68,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 30 Nisan ile biten haftada 5 milyar 794 milyon 223 bin lira artarak 3 trilyon 63 milyar 76 milyon 224 bin liradan 3 trilyon 68 milyar 870 milyon 447 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,37 artışla 1 trilyon 456 milyar 507 milyon 612 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,08 azalışla 1 trilyon 502 milyar 648 milyon 888 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 615 milyon dolar azalarak 223 milyar 37 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 627 milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 585 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 42 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,14 artarak 504 milyar 956 milyon 922 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 3,55 yükselerek 478 milyar 55 milyon 358 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,01 azalışla 141 milyar 871 milyon 389 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 921 milyon 109 bin lirası konut, 4 milyar 798 milyon 302 bin lirası taşıt ve 305 milyar 237 milyon 511 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 30 Nisan ile biten haftada 38 milyar 146 milyon 313 bin lira artarak 2 trilyon 992 milyar 974 milyon 992 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,57 artış gösterdi. 


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