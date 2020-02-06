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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

06.02.2020 - 16:28
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 2,1 milyar lira artarak 2 trilyon 651 milyar liraya yükseldi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 31 Ocak ile biten haftada 2 milyar 116 milyon 715 bin lira artarak 2 trilyon 648 milyar 910 milyon 787 bin liradan 2 trilyon 651 milyar 27 milyon 502 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,01 artışla 1 trilyon 259 milyar 898 milyon 662 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,18 artarak 1 trilyon 287 milyar 28 milyon 860 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 758 milyon dolar azalarak 224 milyar 700 milyon dolara indi.

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Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 542 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 496 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 46 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,92 artarak 460 milyar 486 milyon 962 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,66 yükselerek 379 milyar 466 milyon 695 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,80 artışla 155 milyar 418 milyon 587 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 188 milyar 771 milyon 868 bin lirası konut, 4 milyar 888 milyon 853 bin lirası taşıt ve 266 milyar 826 milyon 241 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 31 Ocak ile biten haftada 22 milyar 845 milyon 813 bin lira artarak 2 trilyon 595 milyar 533 milyon 412 bin liraya yükseldi.


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