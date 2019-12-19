‹ Önceki Haber İngiltere Merkez Bankası'nda 'sızıntı' iddiası İngiltere Merkez Bankası'nda 'sızıntı' iddiası Sonraki Haber › Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

19.12.2019 - 15:59
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 39,5 milyar lira artarak 2 trilyon 567,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Aralık ile biten haftada 39 milyar 532 milyon 451 bin lira artarak 2 trilyon 528 milyar 88 milyon 138 bin liradan, 2 trilyon 567 milyar 620 milyon 589 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,95 artışla 1 trilyon 220 milyar 891 milyon 580 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,50 yükselerek 1 trilyon 243 milyar 403 milyon 284 bin lira oldu.

##$HABER_1459197$##

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 739 milyon dolar azalarak 223 milyar dolar 984 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 957 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 356 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 601 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,91 artarak 438 milyar 683 milyon 968 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,27 yükselerek 372 milyar 751 milyon bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,32 artarak 151 milyar 245 milyon 558 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 184 milyar 11 milyon 562 bin lirası konut, 4 milyar 755 milyon 731 bin lirası taşıt ve 249 milyar 916 milyon 675 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 13 Aralık ile biten haftada 15 milyar 130 milyon 919 bin lira artarak 2 trilyon 523 milyar 28 milyon 643 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,87 artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.599 Değişim: 0,00% Hacim : 6.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 110.486 19.12.2019 Yüksek 111.274
Açılış: 110.853
5,9416 Değişim: -0,03%
Düşük 5,9360 20.12.2019 Yüksek 5,9451
Açılış: 5,9435
6,6072 Değişim: -0,10%
Düşük 6,6036 20.12.2019 Yüksek 6,6169
Açılış: 6,6141
282,46 Değişim: -0,09%
Düşük 282,31 20.12.2019 Yüksek 282,79
Açılış: 282,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.