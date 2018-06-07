Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 1 Haziran itibarıyla 2 trilyon 395 milyar 384 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 1 Haziran ile biten haftada 22 milyar 124 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 417 milyar 508 milyon liradan 2 trilyon 395 milyar 384 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 70 milyar 632 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 192 milyar 310 milyon lira oldu.

##$HABER_1446722$##

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 55 milyar 275 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,66 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 21 milyar 938 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 1 Haziran ile biten haftada 2 milyar 427 milyon lira artarak 415 milyar 311 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 196 milyar 548 milyon lirası konut, 7 milyar 312 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 451 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 488 milyon lira artarak 382 milyar 906 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,44 artışla 93 milyar 948 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 402 milyon lirası taksitli, 51 milyar 546 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 1 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,60 artarak 17 milyar 82 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,07 artışla 443 milyar 756 milyon liradan 444 milyar 60 milyon liraya yükseldi.