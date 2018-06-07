‹ Önceki Haber Yunanistan'da işsizlik düştü Yunanistan'da işsizlik düştü Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

07.06.2018 - 16:34
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 1 Haziran itibarıyla 2 trilyon 395 milyar 384 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 1 Haziran ile biten haftada 22 milyar 124 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 417 milyar 508 milyon liradan 2 trilyon 395 milyar 384 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 70 milyar 632 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 192 milyar 310 milyon lira oldu.

##$HABER_1446722$##

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 55 milyar 275 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,66 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 21 milyar 938 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 1 Haziran ile biten haftada 2 milyar 427 milyon lira artarak 415 milyar 311 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 196 milyar 548 milyon lirası konut, 7 milyar 312 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 451 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 488 milyon lira artarak 382 milyar 906 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,44 artışla 93 milyar 948 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 402 milyon lirası taksitli, 51 milyar 546 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 1 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,60 artarak 17 milyar 82 milyon liraya çıktı. 

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,07 artışla 443 milyar 756 milyon liradan 444 milyar 60 milyon liraya yükseldi. 


‹ Önceki Haber Yunanistan'da işsizlik düştü Yunanistan'da işsizlik düştü Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.624 Değişim: 2,03% Hacim : 9.062 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.070 07.06.2018 Yüksek 98.795
Açılış: 96.442
4,4971 Değişim: -1,28%
Düşük 4,4564 07.06.2018 Yüksek 4,5873
Açılış: 4,5555
5,3140 Değişim: -0,93%
Düşük 5,2773 07.06.2018 Yüksek 5,4316
Açılış: 5,36365
187,62 Değişim: -1,19%
Düşük 186,03 07.06.2018 Yüksek 191,52
Açılış: 189,89
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.