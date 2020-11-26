‹ Önceki Haber Bakan Pakdemirli: 826 kadrolu işçi alınacak Bakan Pakdemirli: 826 kadrolu işçi alınacak Sonraki Haber › Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

26.11.2020 - 14:45
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 34 milyon lira artarak 3 trilyon 576 milyar 735 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Kasım ile biten haftada 1 milyar 34 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 575 milyar 701 milyon liradan 3 trilyon 576 milyar 735 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 27 milyar 703 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 446 milyar 770 milyon lira oldu.

##$HABER_1465685$##

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Kasım ile biten haftada 839 milyon lira azalarak 672 milyar 766 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 332 milyon lirası konut, 11 milyar 148 milyon lirası taşıt ve 382 milyar 285 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 46 milyon lira artarak 592 milyar 576 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalarak 139 milyar 301 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 899 milyon lirası taksitli, 76 milyar 402 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 152 milyon lira azalarak 150 milyar 189 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 549 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 9 milyar 865 milyon lira artarak 757 milyar 238 milyon lira oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.336 Değişim: 0,77% Hacim : 17.761 Mio.TL Son veri saati : 15:38
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.335
7,8687 Değişim: -1,05%
Düşük 7,8461 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,3648 Değişim: -1,23%
Düşük 9,3511 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
458,58 Değişim: -0,73%
Düşük 457,67 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.