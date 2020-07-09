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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

09.07.2020 - 15:50
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 625 milyon lira artarak 3 trilyon 257 milyar 698 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 625 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 247 milyar 74 milyon liradan 3 trilyon 257 milyar 698 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 4 milyar 300 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 66 milyar 210 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Temmuz ile biten haftada 13 milyar 245 milyon lira artarak 591 milyar 269 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 239 milyar 45 milyon lirası konut, 8 milyar 618 milyon lirası taşıt ve 343 milyar 605 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 167 milyon lira artarak 549 milyar 587 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 115 milyar 81 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 534 milyon lirası taksitli, 65 milyar 548 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR 706,1 MİLYAR LİRA

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artışla 150 milyar 237 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 106 milyar 486 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 14 milyon lira azalarak 706 milyar 127 milyon lira oldu.


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