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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

19.12.2019 - 15:43
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 927 milyon lira artarak 2 trilyon 611 milyar 228 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Aralık ile biten haftada 12 milyar 927 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 598 milyar 301 milyon liradan 2 trilyon 611 milyar 228 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 40 milyar 973 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,7 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 508 milyar 229 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ 457,2 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Aralık ile biten haftada 4 milyar 229 milyon lira yükselerek 457 milyar 172 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 196 milyar 795 milyon lirası konut, 6 milyar 719 milyon lirası taşıt ve 253 milyar 657 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 302 milyon lira artarak 393 milyar 332 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 artışla 116 milyar 196 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 676 milyon lirası taksitli, 64 milyar 519 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 artarak 144 milyar 937 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 94 milyar 866 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 254 milyon lira artarak 608 milyar 885 milyon liraya çıktı.


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