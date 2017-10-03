Bankacılık sektörünün kârı açıklandı

Bankacılık sektörünün sekiz aylık dönemde net kârı yüzde 25 artışla 33.3 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün sekiz aylık dönemde net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 artışla 33.3 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün Ağustos sonunda aktif toplamı 3 trilyon lira oldu.

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Ağustos sonunda sektörün kredileri de geçen yıl aynı döneme göre yüzde 23 artarak 1.95 trilyon liraya ulaştı.



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