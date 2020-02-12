Banka dışı finans kesiminin aktifleri 122.8 milyar lira oldu | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2019 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 122 milyar 753 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketlerinin Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 58 milyar 176 milyon lira, finansal kiralama alacakları 48 milyar 721 milyon lira ve takipteki alacakları da 4 milyar 416 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Finansal kiralama şirketlerinin 2019'da dönem net karı 1 milyar 125 milyon lira ve öz kaynakları 10 milyar 376 milyon lira oldu.

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Aynı dönemde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 37 milyar 17 milyon lira olurken, faktoring alacakları da 34 milyar 26 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faktoring şirketlerinin takipteki alacakları 2 milyar 140 milyon lira oldu. Geçen yıl 1 milyar 374 milyon lira dönem net karı elde eden faktoring şirketlerinin öz kaynakları da 8 milyar 136 milyon lira olarak gerçekleşti.

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN NET KARI 3,1 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici finansman şirketlerinin 2019 sonunda aktif büyüklüğü 27 milyar 560 milyon lira, finansman kredisi alacakları 22 milyar 797 milyon lira ve takipteki alacakları 2 milyar 169 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları 5 milyar 227 milyon lira ve dönem net karı 633 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Böylece banka dışı finans kesiminin aktifleri 2019'da 122 milyar 753 milyon lira ve dönem net karı 3 milyar 132 milyon lira oldu.

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