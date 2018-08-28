Bakanlıktan 650 firmaya izin

Temmuz ayında 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. 7 yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 hariçte işleme izin belgesi, 88 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 16 oldu.

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