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Bakan Zeybekci'den ABD'nin ilave gümrük vergisi kararına tepki

08.06.2018 - 08:44
Bakan Zeybekci'den ABD'nin ilave gümrük vergisi kararına tepki

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "ABD'nin ilave gümrük vergilerine karşı birkaç gün içinde önemli süreç başlatacağız ve ABD şirketlerine anti-damping soruşturması açacağız" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergileri uygulamasının ardından, Türkiye'nin de ABD ürünlerine karşı birkaç gün içinde önemli bir süreç başlatacağını ve ABD şirketlerine anti-damping soruşturmaları açacağını söyledi.

ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerden çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmişti.

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DHA'da yer alan habere göre Zeybekci seçim bölgesi olan Denizli'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerin genişleyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz büyük ABD şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı anti damping soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onunla ilgili bugün toplantı yaptık. Yakında bunun hangi ürünler olduğunu, hangi şirketler olduğunu hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla da paylaşacağız... Türkiye zarar gördüğü, kendine karşı atılan ticari adımlara ve önlemlere, aynı şekilde cevap verecektir."

ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı sonrası Türkiye, uygulamadan muaf tutulma talebini ABD'ye iletmiş ancak bir sonuç alamamıştı.


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