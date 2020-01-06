‹ Önceki Haber Asya borsaları artan jeopolitik risklerle sert düştü Asya borsaları artan jeopolitik risklerle sert düştü Sonraki Haber › "2020'de kredi büyümesi ivme kazanacak" "2020'de kredi büyümesi ivme kazanacak"

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

06.01.2020 - 11:18 | Son Güncelleme :
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan ankette vatandaşların yüzde 89'unun yerli otomobili almak istendiğini açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Vatandaşlarımızın yüzde 95,4’ü bu araçları görmüş, Türkiye’nin Otomobili’nden haberdar olmuşlar. Projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Tasarımların beğenilmesini vatandaşlarımıza sormuşlar, oranı yüzde 98. Ve bu aracı satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 89. 

Burada katılımcıların yüzde 50’sinin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2.

Türkiye’nin Otomobili’nin dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90. Bunlar müthiş rakamlar. Türkiye genelinde 1500 denek üzerinde yapılan araştırma. Yakında diğer rakamları da paylaşacaklar.

Zaten sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi an be an, gün gün takip ediyor. Biz de Türkiye’nin Otomobili projesini başarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu firma kendisi bir özel teşebbüs olarak, en rasyonel, en ekonomik, en verimli kararları almak için kendileri profesyonel yönetimleriyle kararları alarak yollarına devam ediyorlar.

Önümüzdeki süreçte iki temel konu var. Bunu da Cumhurbaşkanımız ilan etti. Kendilerine Gemlik’te bir arazi tahsisi yapıyoruz. İlk hedef 2020 yılının birinci yarısın temel atma töreninin yapılıp fabrika inşaatına başlanılması. Firma önümüzdeki 15 yılını tasarlamış durumda. Marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı planlanmış vaziyette. Bundan sonraki süreçte de bildiğiniz gibi, zaten daha önce ilan ettiğimiz gibi 2022 yılının sonunda da ilk otomobille seri üretime çıkmış olacaklar.

İkinci önceledikleri konu da marka lansmanıyla ilgili çalışmaları. Bu sürecin bu kadar profesyonel olduğunu ben de bilmiyordum. Geniş Pazar araştırmasıyla işe başladılar. Bundan sonra da markayla ilgili, tasarımlarla uyumlu, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilecek bir marka oluşturmak için detaylı fokus gruplarla çalışmalarını sürdürüyorlar.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.413 Değişim: 0,00% Hacim : 11.032 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 111.212 06.01.2020 Yüksek 112.973
Açılış: 112.532
5,9676 Değişim: -0,08%
Düşük 5,9621 07.01.2020 Yüksek 5,9737
Açılış: 5,9722
6,6797 Değişim: -0,11%
Düşük 6,6762 07.01.2020 Yüksek 6,6940
Açılış: 6,6868
299,18 Değişim: -0,51%
Düşük 298,51 07.01.2020 Yüksek 300,95
Açılış: 300,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.