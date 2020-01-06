Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan ankette vatandaşların yüzde 89'unun yerli otomobili almak istendiğini açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Vatandaşlarımızın yüzde 95,4’ü bu araçları görmüş, Türkiye’nin Otomobili’nden haberdar olmuşlar. Projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Tasarımların beğenilmesini vatandaşlarımıza sormuşlar, oranı yüzde 98. Ve bu aracı satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 89.

Burada katılımcıların yüzde 50’sinin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2.

Türkiye’nin Otomobili’nin dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90. Bunlar müthiş rakamlar. Türkiye genelinde 1500 denek üzerinde yapılan araştırma. Yakında diğer rakamları da paylaşacaklar.

Zaten sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi an be an, gün gün takip ediyor. Biz de Türkiye’nin Otomobili projesini başarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu firma kendisi bir özel teşebbüs olarak, en rasyonel, en ekonomik, en verimli kararları almak için kendileri profesyonel yönetimleriyle kararları alarak yollarına devam ediyorlar.



Önümüzdeki süreçte iki temel konu var. Bunu da Cumhurbaşkanımız ilan etti. Kendilerine Gemlik’te bir arazi tahsisi yapıyoruz. İlk hedef 2020 yılının birinci yarısın temel atma töreninin yapılıp fabrika inşaatına başlanılması. Firma önümüzdeki 15 yılını tasarlamış durumda. Marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı planlanmış vaziyette. Bundan sonraki süreçte de bildiğiniz gibi, zaten daha önce ilan ettiğimiz gibi 2022 yılının sonunda da ilk otomobille seri üretime çıkmış olacaklar.

İkinci önceledikleri konu da marka lansmanıyla ilgili çalışmaları. Bu sürecin bu kadar profesyonel olduğunu ben de bilmiyordum. Geniş Pazar araştırmasıyla işe başladılar. Bundan sonra da markayla ilgili, tasarımlarla uyumlu, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilecek bir marka oluşturmak için detaylı fokus gruplarla çalışmalarını sürdürüyorlar.

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