Bakan Varank'tan deprem bölgesi için faizsiz kredi müjdesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'u ilk kez geçen sene Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na dahil ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda toplamda 12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz." dedi.

Varank, kentteki bir otelde düzenlenen "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni ve Sanayici İş İnsanları ile Buluşma" programında, Trabzon'un ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 28,5 milyon liralık 12 farklı projenin imza töreni için bir araya gelindiğini söyledi.

Trabzon'un, 1 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Karadeniz Bölgesi'nin medarıiftiharı olduğunu dile getiren Varank, kentin, 2019 yılında ihracatta yüzde 20'den fazla artış gerçekleştirerek Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergilediğini ifade etti.

Varank, Trabzon'un bu potansiyeli çok daha ileriye taşıyacak güce, birikime ve yatırım iştahına sahip olduğunu vurgulayarak, bugün imzalayacakları projelerin, kentin mevcut altyapısını daha da sağlamlaştırmaya hizmet edeceğini bildirdi.

Trabzon'u ilk kez geçen yıl Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na dahil ettiklerini söyleyen Varank, bu kapsamda toplamda 12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatacaklarını belirtti.

Bakan Varank, söz konusu yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İLAFAR) kapasitesini daha da güçlendiriyoruz. Vereceğimiz destekle ilaç sektöründe ihtiyaç duyulan analiz ve Ar-Ge çalışmaları hız kazanacak, araştırma ve eğitim bazlı iş birlikleriyle İLAFAR bölgemizde ve Türkiye'de bir çekim merkezi haline gelecek.

Bir diğer projemiz, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Kuyumculuk Tasarım Merkezinin kurulması. Bu merkezle ilimizin benzersiz el sanatlarından hasır, telkari ve kazaziyede doğal rekabet üstünlüğümüzü perçinleyecek bir adım atmış oluyoruz. Halihazırda firmalar, hem tasarım hem de döküm faaliyetlerini İstanbul'da gerçekleştiriyor. Bu da sektöre zaman kaybı, aşırı iş yükü ve maliyet olarak maalesef geri dönüyor. Kuyumculuk Tasarım Merkezi ile tasarım ve kalıp döküm hizmetini Trabzon'da gerçekleştirmek mümkün hale gelecek. Böylelikle 5 milyon liraya yakın bir tasarruf sağlanacak, bu tutar şehrin ekonomisinde kalmış olacak."

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) öneminin farkında olduklarını belirten Varank, "Burada, kurulu kapasitelerini geliştirmek isteyen sanayiciler kadar, yeni yatırım talebi olan firmalar da mevcut. Firmaların bize iletmiş oldukları ilave enerji talebine kayıtsız kalamazdık. İşte bu kapsamda, Arsin OSB'ye yeni bir enerji nakil hattı kuruyoruz. Böylelikle Doğu Karadeniz sanayisinin can damarı olan bölgenin enerji problemini, önümüzdeki 20 yıl için çözmüş olacağız." dedi.

Varank, sanayiyi güçlendirip ekolojik dengeyi koruyacak bir başka adımı da Beşikdüzü ve Şinik (Akçaabat) OSB'lerde atacaklarını belirterek, kuracakları arıtma tesisleri sayesinde firmaların verimli, katma değerli ve temiz üretimle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında son projelerinin küçük sanayi sitelerinin dönüşümüne ilişkin olduğunu, Ortahisar Değirmendere'de dönüşümü gerçekleştireceklerini, bölgede bulunan küçük sanayi sitelerini şehir dışına taşıyacaklarını anlatan Varank, burada faaliyet gösteren üreticilerin yeni yerlerinde nefes alacağını, bu kapsamda öncelikle yer seçimi, mimari projelendirme, yönetim modeli ve finansal hesaplamaları da içeren fizibilite etüdünü tamamlatacaklarını bildirdi.

SOSYAL GELİŞTİRMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA 16 MİLYON LİRALIK 7 PROJE

Bakan Varank, bugün ayrıca Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16 milyon liralık 7 projeyi daha imzalayacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu projelerle birlikte Trabzon'un yanında Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de özellikle kadınlar, gençler ve çocukların becerilerini geliştireceğiz. Trabzon'u sporcu performansını geliştirme ve yetenek keşfinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın sportif yeteneklerini çok küçük yaşlardan itibaren keşfedip gelişimlerini takip edeceğiz. Her alanda sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayan ve bu sporcuları düzenli olarak izleyen ve değerlendiren bir yapı oluşturacağız."

Ordu ve Giresun'da kadın girişimciliğini teşvik edeceklerini, eğitim, danışmanlık, finansman ve yönetişim destekleri vereceklerini dile getiren Varank, "(Üreten kadın, güçlü kadın) mottosuyla yola çıkıyoruz. Modern sektörlerde istihdamı artırmanın yanında katma değerli yöresel ürünleri markalaştıran bir kadın kooperatifi de kuracağız." diye konuştu.

Varank, Rize'de mesleki eğitimin geliştirilmesine odaklandıklarını ifade etti. Bu kapsamda OSB'de kurulacak merkezle kalifiye iş gücü yetiştirmek istediklerini anlatan Varank, bu merkezin özellikle gençlerin ve kadınların iş hayatına kazandırılmasına hizmet edeceğini ve özellikle imalat sektöründe istihdam sorununun giderilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

"TEKNOLOJİ VE YENİLİK ATÖLYELERİ KURACAĞIZ"

Gümüşhane'nin gençlerini de unutmadıklarını söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"Özgün bir proje olarak gençlerle buluşturacağımız Gümüş Küp Park, ilimizdeki 20 bin öğrenciye kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam sunacak. Gençler burada müzik yapacak, bisiklet kullanacak, doğa yürüyüşü yapacak ve aynı zamanda eğlenirken öğrenebilecek. Artvin'de de matematik odaklı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Şavşat'a bilim kampı, 3 farklı ilçemizdeki 3 okula da matematik atölyeleri kuracağız. Çocuklarımız alacakları eğitimlerle analitik düşünme, uygulayarak öğrenme ve ürün geliştirme yöntemleriyle kabiliyetlerini geliştirecekler. Tüm bunlara ek olarak yine Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferlerinin yetişeceği teknoloji ve yenilik atölyeleri kuracağız. 6 ilimizdeki 16 atölyeyle çocuklarımıza teori ve pratiği birleştirebilmelerine imkan sağlayacak mekanlar oluşturacağız. Bu projenin yürütücülüğünü Karadeniz Teknik Üniversitesi OF Teknoloji Fakültesi yapacak."

Varank, Bakanlık olarak modern sanayiden geleneksel el sanatlarına, kadınlardan çocuklara, neredeyse toplumun her katmanına dokunan politikalar uyguladıklarına işaret ederek, "Bunu yaparken de yereldeki paydaşlarla iş birliği içinde çalışıyor, projeleri beraber yürütüyoruz. Atacağımız bu imzalar, aslında topyekun kalkınma perspektifimizin yansıması şeklinde." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, partilerinin isminin Adalet ve Kalkınma olduğunu, adlarının getirdiği sorumluluğu 18 sene boyunca en iyi şekilde taşıdıklarını, bundan sonra da taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'yı da etkileyen Elazığ merkezli depreme işaret ederek, "Bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecekler." dedi.

Bu gösterge setini Birleşmiş Milletlerin oluşturduğuna işaret eden Varank, burada amacın, üye ülkelerde iktisadi ve sosyal kalkınmanın geldiği seviyeyi ölçebilmek, karşılaştırmasını yapabilmek olduğunu belirtti.

Varank, açıklanan verilerin, 2010-2018 yıllarında katedilen mesafeyi çok net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: "Bakın bu dönemde ülkemizde, göreli yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a inip 3 puan azaldı. İmalat sanayi katma değerinin milli gelirdeki payı yüzde 15'ten yüzde 19'a yükseldi. Ar-Ge harcamaları ilk kez milli gelirden yüzde 1'in üzerinde pay aldı. 5 yaş altındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 67'den yüzde 72'ye yükselirken 5 yaş altı ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken, 2018 yılında 11,4'e indi. Kadınlar sadece istihdama katılmakla kalmadı, aynı zamanda daha fazla yönetici olmaya başladılar. Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2018 yılında yüzde 16,3 oldu. Daha pek çok olumlu göstergeden bahsedebilirim."

Varank, 8 senede aldıkları yolun elbette mutluluk verici olduğunu ancak bununla yetinmek niyetinde olmadıklarını ifade ederek, bugün Trabzon'da imzalanacak projeler gibi pek çok yenilikçi adımı yurdun dört bir yanında hayata geçireceklerini, ülkeyi küresel arenada daha rekabetçi hale getireceklerini söyledi.

İŞ İNSANLARINA YATIRIM ÇAĞRISI

Varank, Bakanlık olarak 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile yol haritalarını çizdiklerini, kendilerine, iddialı fakat bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduklarını dile getirdi.

İş insanlarına seslenen Varank, "Başarıya giden yolu, sizlerle yani reel sektörle birlikte yürüyeceğiz. Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek." ifadesini kullandı.

Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam zamanı olduğuna işaret ederek, "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz; bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır." diye konuştu.

Bu noktada iş insanları daha fazla yatırım yapsın diye yenilikçi politikalar geliştirdiklerine vurgu yapan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nin bunlardan biri olduğunu aktardı.

Varank, Türkiye'nin stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisinin üretmesini, dışa bağımlılığını minimuma indirmesini, bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etmesini istediklerini belirterek, bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptıklarını, kabiliyetleri ölçtüklerini, sıçrama yapılabilecek ürünleri belirlediklerini anlattı.

Bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda desteklediklerini, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getirdiklerini belirten Varank, "İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Yılın ilk ayında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları alacağız. İşte bu aşamada Trabzon'dan ve bölgeden de firmaları görmek istiyoruz. Lütfen çağrılarımızı yakından takip edin ve programın bir parçası olun." dedi.

"YAKLAŞIK 750 MİLYON LİRALIK KAYNAĞI HAREKETE GEÇİRECEK 2 YENİ FON KURDUK"

Bakan Varank, bir diğer vizyoner politikalarının da firmalara sundukları sermaye desteği olduğunu ifade ederek, "Bunun için yaklaşık 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar, teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar yatırımlarınıza ortak olup sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak. KOBİ'ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler mutlaka bu fırsatı da değerlendirsinler ve Bakanlığımızın çağrılarını takip etsinler." diye konuştu.

Son 7 senede Trabzon'da 2,5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, yaklaşık 6 bin vatandaşa yeni iş kapıları açtıklarını bildiren Varank, şunları söyledi:

"Kalkınma Ajansımız Trabzon'da 234 projenin hayata geçmesini sağladı. Burada özellikle Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'ne değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Yatırım Adası, Karadeniz'in inovasyon ve teknoloji üssü olacak. Altyapı hazırlıkları hala devam ediyor. Ajansımız bu projenin etüt çalışmaları, fizibilite, jeolojik raporların hazırlanması ve yönetici şirket kurulumu gibi farklı safhalarında tüm paydaşlarla birlikte özenle çalıştı. Ayrıca bölgenin yurt içi ve yurt dışı tanıtımıyla ilgili lobi faaliyetlerini de ajansımız yürütüyor. Ben de katıldığım tüm yatırımcı toplantılarında, ziyaret ettiğim ülkelerde, fırsatını bulduğum her yerde Yatırım Adası'ndan bahsediyorum. Ümit ediyorum ki 2020 yılı Yatırım Adası'na uğurlu gelecek."

ELAZIĞ VE MALATYA'YA MÜJDE

Bakan Varank, Trabzon'dan Elazığ ve Malatya'ya müjde vermek istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Deprem felaketinin hemen ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı'nı uygulamaya almıştık. Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Şimdi buna ek olarak bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak."

Bakanlık olarak üretimde sürekliliği sağlamak adına imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Varank, uyguladıkları yenilikçi programların yanında acil destek programlarını da yeri geldiğinde devreye aldıklarını ifade etti.

Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde bir büyüme olması, bu büyümenin istihdamı artırması ve yapısal temellerin daha da sağlamlaşması adına var güçleriyle çalışacaklarını belirten Varank, "Sizlerle birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız." dedi.

Bakan Varank, daha sonra ilgililerle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Sözleşmesi'ni imzaladı.

Programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bölge illerinin belediye başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

Etiketler