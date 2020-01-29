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Bakan Varank'tan 210 bin istihdam müjdesi

29.01.2020 - 13:05
Bakan Varank'tan 210 bin istihdam müjdesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank "Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam olmasının önünü açmış olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak." dedi.

Bakan Varank, 2019'da 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve bunların tamamlanmasıyla birlikte 210 binin üzerinde istihdam sağlayacağını söyledi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

(Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bu seneki seferi, yeni kurduğumuz TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda yapacağız. Seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanları yer alacak.

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