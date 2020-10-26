Bakan Varank: Türkiye en asgari hasarla atlatacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde. Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak" dedi.

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