Bakan Varank: Son 10 yılın rekorunu kırdık | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank: Son 10 yılın rekorunu kırdık
Bakan Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık!" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık! Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi" şeklinde değerlendirdi.
2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi.— Mustafa Varank (@varank) October 23, 2020
Son 10 senenin rekorunu kırdık!
Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor.
Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi 👏👏 pic.twitter.com/DSNqmiRQoN
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