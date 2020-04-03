Bakan Varank: Günlük 25 milyon maske üretilebilir | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, Türkiye'nin maske üretmede büyük potansiyelinin olduğunu ve günlük 25 milyon maske üretilebilecek kumaş imalatının bulunduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları şöyle:

Yerli solunum cihazı üreten firmamızın hedefi 15 Nisan'dan itibaren ilk ürünleri teslim etmeye başlamak.

Türkiye'de günlük 25 milyon maske üretebilecek kumaş imalatı var.

(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz.

Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimi sürdürmek zorundayız.

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