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Bakan Varank: Cari açık 10 milyar dolar düşebilir

08.02.2019 - 16:35
Bakan Varank: Cari açık 10 milyar dolar düşebilir | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görebileceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz, bu da yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretimiyle mümkün" şeklinde belirtirken şunları ekledi: "Ürünün Ar-Ge’sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyerek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız. Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz. Yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görebileceğiz." 


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