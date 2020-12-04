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Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

04.12.2020 - 14:22 | Son Güncelleme :
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması | Ekonomi Haberleri

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığı'nda gerçekleşti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin uzlaşıyla çıkmasını ümit ettiğini belirtti. Bakan Selçuk asgari ücret tespit komisyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, asgari ücretin birçok noktada belirleyici bir etken olduğunu da söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-Asgari ücret hangi iş kolunda çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarına bakılmakta ve belirlenmekte. Asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. İşçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin temsil edildiği toplam 15 üye tarafından tespit yapılmakta.

-Salgın çalışma hayatı, istihdam ve işçilerimizi de etkiledi. Sosyal koruma kalkanı adı altında bir çok uygulamayı hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği, fesih kısıt, nakdi ödemeler yaptık. 42 milyar lirayı aşan ödemeler yaptık.

-Son gelişmeler ışığında kısa çalışma ödeneğine yeniden başvurular almaya başladık. Kısa çalışma ödeneğinde e-devlet üzerinden başvuru alıyoruz. Normalleşme desteğinin uygulanma süresini uzattık.

-Genel ücret seviyesini, üretim tüketim dengesi, rekabeti asgari ücret belirlemekte. Asgari ücret her ülke için ekonomide belirleyici role sahip.

-Komisyon çalışmaları Aralık ayı boyunca sürecek. İkinci ve üçüncü görüşmelerimiz, işçi ve sendikalar ev sahipliğinde olacak. Son toplantıda yine bakanlığımızın ev sahipliğinde uzlaşıyla asgari ücretin çıkmasını ümit ediyoruz.

-Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.

-İşçi ve işverenlere asgari ücretin hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin uzlaşıyla çıkmasını ümit ettiğini belirtti. Bakan Selçuk asgari ücret tespit komisyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, asgari ücretin birçok noktada belirleyici bir etken olduğunu da söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-Asgari ücret hangi iş kolunda çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarına bakılmakta ve belirlenmekte. Asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. İşçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin temsil edildiği toplam 15 üye tarafından tespit yapılmakta.

-Salgın çalışma hayatı, istihdam ve işçilerimizi de etkiledi. Sosyal koruma kalkanı adı altında bir çok uygulamayı hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği, fesih kısıt, nakdi ödemeler yaptık. 42 milyar lirayı aşan ödemeler yaptık.

-Son gelişmeler ışığında kısa çalışma ödeneğine yeniden başvurular almaya başladık. Kısa çalışma ödeneğinde e-devlet üzerinden başvuru alıyoruz. Normalleşme desteğinin uygulanma süresini uzattık.

-Genel ücret seviyesini, üretim tüketim dengesi, rekabeti asgari ücret belirlemekte. Asgari ücret her ülke için ekonomide belirleyici role sahip.

-Komisyon çalışmaları Aralık ayı boyunca sürecek. İkinci ve üçüncü görüşmelerimiz, işçi ve sendikalar ev sahipliğinde olacak. Son toplantıda yine bakanlığımızın ev sahipliğinde uzlaşıyla asgari ücretin çıkmasını ümit ediyoruz.

-Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.

-İşçi ve işverenlere asgari ücretin hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


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