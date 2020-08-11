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Bakan Selçuk: Mesleki eğitime 4.6 milyar lira aktardık

11.08.2020 - 11:49
Bakan Selçuk: Mesleki eğitime 4.6 milyar lira aktardık | Ekonomi Haberleri

Bakan Selçuk “Mesleki Eğitim Programlarımıza son iki yılda 4.6 milyar lira kaynak aktardık” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gençler, kadınlar ve engellilerin istihdamını kolaylaştıran Aktif iş gücü programlarına son iki yılda 4,6 milyar lira aktarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında bakanlığın son iki yılda gençlerden kadınlara, engellilerden girişimcilere kadar birçok kesime verilen teşvikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, Aktif işgücü programlarına ilişkin, “İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Kursları gibi modeller ile özellikle gençlerin, kadınların ve engellilerin sürdürülebilir istihdamını sağlıyoruz. Bu programlar sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini artırıyoruz. 2018 Temmuz ayından bu yana 1.1 milyon kişi için 4.6 milyar lira kaynak aktardık” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 721 MİLYON LİRA AKTARILDI

Gençlerin geleceğe güçlü bir şekilde hazırlama gayreti içerisinde bulunduklarını ifade eden Bakan Selçuk, özellikle sosyal konularda farkındalıklarını artırmak için Sosyal Çalışma Programı’nın hayata geçirildiğini söyledi. Selçuk, program sayesinde geçtiğimiz yıl 20 bin Üniversite öğrencisinin ilk kez işgücü piyasasıyla tanıştığını ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Gençlerimizin girişimci ruhuna inandıklarını ve bu kapsamda güçlü bir teşvik sunduklarını ifade eden Bakan Selçuk, genç girişimci modeli ile 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamında girmesi halinde sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını vurguladı. Selçuk, 2018-2020 tarihleri arasında 58 bin genç girişimci için 721 milyon lirayı aşkın destek sağlandığını kaydetti.


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