Bakan Pekcan: Eximbank tarihinde bir ilk | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Eximbank, kuruluşundan bu yana, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağladı. Eximbank, kuruluşundan bu yana, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu" açıklamasında bulundu.

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