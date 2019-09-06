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Bakan Pekcan: Çin en büyük ticaret ortaklarından biri oldu

06.09.2019 - 13:14
Bakan Pekcan: Çin en büyük ticaret ortaklarından biri oldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan "2001 yılında 1,1 milyar dolar olan Çin ile ticaret hacmimiz 2018 yılı itibariyle 23,6 milyar dolara ulaştı. Çin bizim artık Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline gelmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı Uluslararası İzmir İş Günleri kapsamında bir otelde düzenlenen "Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İş Forumu"nda, kentte, heyetler arası çok başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve ciddi adımlar atmaya karar verdiklerini söyledi.

G20'nin iki önemli ülkesi Çin ve Türkiye'nin potansiyelinin çok gerisinde kaldığını ifade eden Pekcan, "Avrupa'nın en dinamik ekonomisi olan Türkiye ile küresel güç olan Çin'in iş birliği, Ortadoğu'ya, Balkanlara ve Avrupa'ya yeni bir nefes, bu ekonomilere katkı olacaktır." diye konuştu.

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Türk ve Çin iş dünyasının bu sinerjiyi daha fazla gecikmeden bu fuar vesilesiyle yakalamalarını ümit ettiklerini dile getiren Pekcan, iki hükümetin bu yöndeki gelişmeleri desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Çin arasındaki kültürel ve ticari ilişkinin 5 bin yıllık bir geçmişinin olduğunu aktaran Pekcan, iki uygarlık arasındaki bu bağları da karşılıklı ekonomik iş birliğine taşımaları gerektiğine işaret etti.

"ÇİN SATIN ALMAK İÇİN UZAK DEĞİLSE SATMAK İÇİN HİÇ UZAK DEĞİL"

Ticaret Bakanı Pekcan, şöyle devam etti:

"Çin, İzmir Enternasyonel Fuarı'na yaklaşık 9 ayrı eyaletten 61 firmasıyla 150 kişilik bir katılım gösterdi. Bu firmalar hem ticareti geliştirmek hem de karşılıklı yatırımı arttırmak amacıyla 2 gündür verimli görüşmeler yaptı. 2001 yılında 1,1 milyar dolar olan Çin ile ticaret hacmimiz 2018 yılı itibariyle 23,6 milyar dolara ulaştı. Çin, bizim artık Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline gelmiştir. Çin'e ihracatımız 3 milyar dolar, ithalatımız da 20 milyar dolar. Ticaret açığı veriyoruz. Ticaret hacmini nasıl dengeli sürdürebiliriz ona bakıyoruz. Türkiye'de 61 Çinli yatırımcı firma var. Türkiye'deki Çinli firmaların yatırım tutarı 1 milyar 560 milyon dolar civarında. Çin'in sadece 2018 yılında dünyaya yaptığı doğrudan yabancı yatırımı 129 milyar dolar. Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmakta geç kaldığını görüyoruz. Türk firmalarına da sesleniyorum. Çin satın almak için uzak değilse satmak için hiç uzak değil."

"ANTEP FISTIĞI VE SÜT ÜRÜNLERİ ÇİN PAZARINA GİRECEK"

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ise Türkiye'nin, 3. büyük ticaret ortakları haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin kirazının Çin vatandaşların sofralarına sunulduğunu hatırlatan Li Chenggang, "Antep fıstığı ve süt ürünleri Çin pazarına girecek. Daha dengeli ticaret ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi konusunda mutabakatta bulunduk. Çinli şirketlerin Türkiye'deki altyapı tesisleri anlamındaki yatırımları 15 milyar dolara ulaştı. Yatırım konusundaki iş birliği çok önemli ivme kazandı. Turizm konusunda ciddi potansiyel var. Geçen sene Çin'de 'Türkiye yılı' ilan edildi ve 400 bin turist Türkiye'ye geldi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir ve Chengdu şehirleri arasında iş birliği ve niyet anlaşması, Şangay Uluslararası Teknoloji Değişim Merkezi ile İzmir Ticaret Odası arasında teknoloji değişimi ve iş birliği anlaşması ve ICBC-Türkiye Sichuan Havayolları mutabakat zaptı imzalandı.


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