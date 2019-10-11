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Bakan Pakdemirli: En önemli adım kadınlarımızın ekonomiye katılmaları

11.10.2019 - 16:51
Bakan Pakdemirli: En önemli adım kadınlarımızın ekonomiye katılmaları | Ekonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin 21. yüzyıldaki bölgesel ve süper güç olma yolundaki en önemli adımı, kadınlarımızın evlerinden çıkmaları ve ekonomiye katılmaları, hizmet sektörüne katılmaları, üretime katılmalarıdır. Gıdadaki sürdürülebilirliğimizi kadın kooperatiflerinin, kadınların birlikteliğinin üzerine kurmamız gerekir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Kestel ilçesindeki Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu'ndan bilgi alan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak adına bu tarz örneklerin çoğaltılması gerektiğini ifade etti.

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Pakdemirli, derneğin faaliyetlerini beğendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Ben her zaman kadınlarımıza güvendiğimizi ifade ediyorum. Birçok ilde bizimle beraber proje üreten çok başarılı kadın kooperatiflerimiz var. Kadınlarımız gerçekten çok başarılı, dürüstler, çok daha iyi birlikte çalışma kültürüne sahipler. Tüm bunları hesaba kattığımız zaman aslında gıdadaki sürdürülebilirliğimizi kadın kooperatiflerinin, kadınların birlikteliğinin üzerine kurmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda ben şu ana kadar gördüklerimden dolayı son derece memnunum."

Bakan Pakdemirli, devlet ve bakanlık olarak her zaman kadınların destekçileri olduklarını belirterek, "Kadınlarımızın bir araya gelmesi lazım. Kadınların iş gücüne katılım oranları bizde yüzde 38 civarında ama gelişmiş ülkelerde yüzde 68'lerde. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki bölgesel ve süper güç olma yolundaki en önemli adımı, kadınlarımızın evlerinden çıkmaları ve ekonomiye katılmaları, hizmet sektörüne katılmaları, üretime katılmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, kadınlar tarafından yetiştirilen ve üretilen ürünler ikram edildi. Bakan Pakdemirli'ye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. 


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