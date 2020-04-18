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Bakan Pakdemirli: 1.4 milyar lira ödeme yapılacak

18.04.2020 - 13:24
Bakan Pakdemirli: 1.4 milyar lira ödeme yapılacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli "2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerini 24 Nisan Cuma günü saat 18.00’den sonra ödemeye başlıyoruz. 701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon TL’lik destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.


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