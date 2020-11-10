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Bakan Elvan'dan ilk açıklama

10.11.2020 - 12:06
Bakan Elvan'dan ilk açıklama | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, ilk açıklamasında, "Benim için sürpriz oldu" dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis’teki makam odasında personel ile vedalaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.


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