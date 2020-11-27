‹ Önceki Haber Petrol ithalatı yüzde 14 arttı Petrol ithalatı yüzde 14 arttı Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

Bakan Elvan: Verimli bir toplantı oldu

27.11.2020 - 13:38
Bakan Elvan: Verimli bir toplantı oldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, iş dünyasıyla ilk görüşmeyi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Verimli bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdikleri iş dünyası buluşmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacakları toplantılara başladıklarını belirten Elvan, şunları kaydetti: "İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8458 Değişim: -0,33%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3724 Değişim: -0,17%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,11 Değişim: -1,95%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.