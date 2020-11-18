Bakan Dönmez'den Sakarya Gaz Sahası açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

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