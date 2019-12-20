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Bakan Dönmez açıkladı! Elektriğe yeni tarife geliyor

20.12.2019 - 11:48
Bakan Dönmez açıkladı! Elektriğe yeni tarife geliyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrikte tüketiciye yeni bir tarife getirilmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

İstanbul'daki 10.IICEC Konferansı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin artık evlerinde kullandığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından seçebileceklerini belirtti. Bakan Dönmez, "Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili de bilgi vermek istiyorum. “Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum” diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" diye konuştu.

Sektör kaynakları bu tarifenin normal tarifeye göre daha pahalı olacağını belirtiyor.


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