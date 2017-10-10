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Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması

10.10.2017 - 13:26

CHP Niğde Milletvekili ve KİT komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer`in Bor madeninin kullanım alanlarıyla ilgili soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, demir-çelik sektörü ve tarımda kullanılmaya başlanan Bor madeninin her iki sektörde verim artışı sağladığını bildirdi. Albayrak, 12 Adet demir-çelik firması tesislerinde bor madeninin kullanılmaya başlandığı müjdesini de verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, yaz saati uygulamasının etkilerinin yakından izlendiğini, bu aşamada saat uygulamasının yeniden değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmadığını belirtti.

Albayrak, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yaz saati uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yaz saati uygulamasının etkilerinin bilimsel olarak incelenmesi ve raporlanması amacıyla Bakanlık koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından bilimsel bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Albayrak, araştırma sonuçlarının yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisi ile psikolojik-sosyolojik etkilerinin incelenmesi olarak iki kısımda ele alındığını kaydetti.

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Berat Albayrak, araştırma sonuçlarının, Türkiye'nin jeopolitik konumu ile doğusu ve batısı arasındaki doğal saat farkları da dikkate alındığında uygulanmakta olan saat diliminin sürekli GMT+3'e geçirilmesinden elde edilecek enerji verimliliği kazanımları ile psikolojik-sosyolojik etkilerin yaratacağı olumsuzlukların da azaltılmasına katkı sağlayacağını gösterdiğini vurguladı.

30 Ekim'den itibaren kış saati uygulamasına geçilmeyerek yaz saati uygulaması etkilerinin görüldüğü dönemin başladığını anımsatan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kısa süreli veriler üzerinden yapılan analiz, tasarruf açısından olumlu olmakla birlikte veri miktarı, çeşidi, istatistiksel karşılaştırılabilirlik yöntemleri geliştirilerek daha detaylı çalışma yapılmasına devam edilmektedir. Bununla birlikte, 8.00-17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00 mesai saatleri için ayrı ayrı 81 il için çalışma yapılmış, yaz saati uygulamasının toplam aydınlık süresini artırdığı tespit edilmiştir. Diğer yandan enerji tasarrufuna dair de analizler, önce/sonra analizi şeklinde yapılmaktadır. Bu çalışmalarda da elektrik tüketiminde İstanbul Teknik Üniversitesinin raporunda yer alan tasarruf hesaplamalarına uygun olarak olumlu etkisi gözlemlenmektedir."

Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygulanmasıyla akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karanlık zaman diliminin azaltıldığını, ancak oluşan karanlığın, batı illerinde sabah saatlerini kısmen etkilediğini ifade eden Albayrak, "Diğer yandan kış saati uygulamasının yapıldığı geçtiğimiz yıllarda yine 7.30 ve öncesi evden ayrılmak durumunda kalan öğrenciler karanlıkta yola çıkmakta, ayrıca 16.00 ve sonrasında karanlıkta dönmekte idi. Yaz saati uygulaması ile çocukların karanlıkta yolculuk etmesi en azından akşam saatlerinde engellenmiş olmaktadır." dedi.

Albayrak, "Bakanlar Kurulu kararı ile ülkemizde yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasına geçilmiş olup, uygulamanın etkileri yakından izlenmekle birlikte bu aşamada saat uygulamasının yeniden değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.


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