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Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması

22.07.2020 - 11:41
Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️ Detaylar: http://yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan staj seferberliğiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️ Detaylar: http://yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" dedi. 


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