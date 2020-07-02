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Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirme

02.07.2020 - 16:57
Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirme | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Albayrak, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

 

 


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