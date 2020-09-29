Bakan Albayrak büyüme beklentilerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "2020 büyüme beklentisi yüzde 0,3; 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8; 2022 ve 2023'te yüzde 5 büyüme öngörüyoruz" şeklinde açıkladı.

Yeni Ekonomik Programı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Dengelenme sürecinde Türkiye muazzam bir başarı elde etti

* Salgınla tüm dünyada ekonomik faaliyet sert bir şekilde yavaşladı

* Altın ithalatı ve turizmin düşüşüyle cari dengede geçici bozulma oldu

* Salgında ülkemizde parasal ve mali genişleme adımları atıldı

* Salgında destek paketi milli gelirin %10'una ulaştı

* Salgında açıkladığımız destek paketlerinin toplam büyüklüğü 494 milyar TL oldu

* Önlemlerin sonucunda Temmuz’da ekonomik faaliyette hızlı normalleşme yaşandı

* Ekonomide veriler güçlü bir 'v' tipi toparlanmaya işaret ediyor

PROGRAMIN ANA TEMALARI; YENİ DENGELENME, YENİ NORMAL, YENİ EKONOMİ

* Bu seneki programın ana temaları; yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi

* Dengelenme döneminde salgın önlemleri kademeli olarak kaldırılacak

2020 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 0,3

* YEP'te 2020 büyüme beklentisi yüzde 0,3

* YEP'te 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8

* 2022 ve 2023'te yüzde 5 büyüme öngörüyoruz

* Olası kötümser senaryoda 2020 GSYH beklentisi -%1,5

* İşsizliği 2020'de %13,8; 2021'de %12,9 olarak öngörüyoruz

2020 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10.5

* YEP'te 2020 TÜFE beklentisi %10,5

* YEP'te 2021 TÜFE beklentisi %8

* Enflasyonu 2022'de %6; 2023'te %4,9 öngörüyoruz

* Salgının turizm etkisi 25 milyar dolar civarında

* YEP'te 2020 cari denge/GSYH beklentisi -%3,5

* Altın ve turizm etkisinden arındırılmış 2020 cari denge/GSYH beklentisi %1,7

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