Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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