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Bakan Albayrak: 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz

09.09.2020 - 07:41 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de %5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin Bloomberg News'e genel bir değerlendirmede bulundu. Koronavirüs salgınında ikinci dalganın olmaması durumunda Türkiye ekonomisinin yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini belirten Bakan Albayrak, "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın gerekli adımları eşgüdümle atacağını söylerken "Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak" dedi.

DOĞAL GAZDA YENİ MÜJDELER GELEBİLİR

Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin olarak Bakan Albayrak "İlk gaz 2023 yılında sisteme verilecek şekilde yapılıyor, bu seviyelerde üretim ile şu anki tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi alanında bin metre daha derine inilecek. Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan, yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir." dedi.


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