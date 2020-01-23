‹ Önceki Haber İngiltere dijital hizmet vergisi getiriyor İngiltere dijital hizmet vergisi getiriyor Sonraki Haber › "Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor" "Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor"

Bakan Albayrak: Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam

23.01.2020 - 13:52 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’ta katıldığı oturumda konuşuyor. Albayrak, "Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık. Son 5 yılda önceki 5 yılla kıyaslayınca ihracat performansımız çok daha iyi. Merkez bankası sorumluluklarından biri de finansal istikrarı sağlamak. Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var.

* Merkez Bankası ABD Merkez Bankası Fed kadar bağımsızdır. 2020'de enflasyon tek basamaklara inecek. Bu da büyüme için önemli bir nokta. Hedefiniz belliyse, tabii ki aynı hedefe odaklanmanız gerekiyor. Maliye politikaları konusunda güçlü bir karnemiz var. 

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Bakan Albayrak Twitter'dan, "Davos’ta “Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek” başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019’da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık" açıklamasında bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.540 Değişim: 0,00% Hacim : 12.007 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 122.188 23.01.2020 Yüksek 123.457
Açılış: 122.392
5,9332 Değişim: -0,04%
Düşük 5,9244 24.01.2020 Yüksek 5,9369
Açılış: 5,9358
6,5612 Değişim: -0,08%
Düşük 6,5503 24.01.2020 Yüksek 6,5687
Açılış: 6,5666
298,01 Değişim: -0,08%
Düşük 297,46 24.01.2020 Yüksek 298,43
Açılış: 298,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.