Bakan Albayrak: Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’ta katıldığı oturumda konuşuyor. Albayrak, "Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık. Son 5 yılda önceki 5 yılla kıyaslayınca ihracat performansımız çok daha iyi. Merkez bankası sorumluluklarından biri de finansal istikrarı sağlamak. Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var.

* Merkez Bankası ABD Merkez Bankası Fed kadar bağımsızdır. 2020'de enflasyon tek basamaklara inecek. Bu da büyüme için önemli bir nokta. Hedefiniz belliyse, tabii ki aynı hedefe odaklanmanız gerekiyor. Maliye politikaları konusunda güçlü bir karnemiz var.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Bakan Albayrak Twitter'dan, "Davos’ta “Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek” başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019’da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık" açıklamasında bulundu.

Davos’ta “Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek” başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019’da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık. pic.twitter.com/oxM59G8Bde — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 23, 2020

Etiketler