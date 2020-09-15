Bakan Albayrak: Sektörümüzü kutluyorum | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklanan konut satış rakamlarıyla ilgili olarak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." şeklinde değerlendirdi.

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