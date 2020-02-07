Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek | Ekonomi Haberleri

(Enflasyon) Bu yıl belirlediğimiz yüzde 8,5 hedefine ulaşacağız.

Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.

Faizler düşüyor daha da düşecek.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası ile Buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor. Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek" açıklamasında bulundu.

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