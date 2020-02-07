Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek
Bakan Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor. Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası ile Buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.
Faizler düşüyor daha da düşecek.
Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.
Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek.
Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.
(Enflasyon) Bu yıl belirlediğimiz yüzde 8,5 hedefine ulaşacağız.
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