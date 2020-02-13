Bakan Albayrak: Ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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