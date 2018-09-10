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Bakan Albayrak büyüme verilerini değerlendirdi

10.09.2018 - 11:50 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak büyüme verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etti" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ikinci çeyrek büyüme verilerinin ekonomi politikalarındaki temel hedeflerin başında gelen ekonominin dengelenme sürecinin başladığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.2 arttı.

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Albayrak büyüme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağlamıştır" dedi ve ekledi:

"Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermektedir. Yine aynı şekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde ilerlendiğini de ortaya koymuştur."

"Öncü göstergeler, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmektedir" diyen Albayrak, "Yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi; ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlaması beklenmektedir" dedi.

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Son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma ve piyasalarda yaşanan dalgalanmanın temelde enflasyon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektirdiğine de vurgu yapan Albayrak, "Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir. Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecektir" dedi.

"NET İHRACATIN BÜYÜME KATKISI 0.96 PUAN OLDU"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ikinci çeyrekte net ihracatın büyüme 0.96 puan katkı yaptığını hedefin 2018'de ihracatta tarihi zirveye ulaşarak yılın ikinci yarısında da büyümeyi ve istihdamı desteklemek olduğunu söyledi.

Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, "2018 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 5.2'lik büyümeye net ihracatın katkısı 0.96 puan düzeyinde olmuştur. 2018 yılında hedefimiz, ihracatta tarihi zirveye ulaşarak yılın 2. yarısında da büyümeyi ve istihdamı desteklemektir" dedi ve ekledi:

"Türkiye, yüksek gelirli ülkeler sınıfına ancak ve ancak teknolojiye yatırımlarla ve ihracatla ulaşabilir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırmak üzere özellikle bu iki alana odaklanacağız."


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