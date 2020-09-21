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Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

21.09.2020 - 15:46
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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