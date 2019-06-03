Bakan Albayrak: Artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız
Bakan Albayrak, "Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız" şeklinde belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından bugün açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Mayıs ihracatımız, %11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz. İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız" şeklinde değerlendirdi.
##$HABER_1455385$##
Mayıs ihracatımız, %11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Haziran 2019
Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz.
İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Haziran 2019
Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız.
- Apple'dan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlar
- İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar
- Yoktan var edeceğiniz 10 para kazanma taktiği
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN