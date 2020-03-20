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Bakam Selçuk: 2 milyar liralık yardım dağıtılacak

20.03.2020 - 12:44
Bakam Selçuk: 2 milyar liralık yardım dağıtılacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle maske, kolonya dağıtımına başlanacağını söyledi. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını Bakan Selçuk açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, kolonya ve maske dağıtımının ilk başta Ankara ve İstanbul'dan başlayacağını sonra projenin genişletileceğini söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların tespit edildiğini belirten Bakan Selçuk, 2 milyar liralık yardım dağıtılacağını da belirtti.

Bakan Selçuk'un son dakika açıklamaları şöyle:

-Huzurevlerimizde periyodik ateş ölçümleri yapılıyor.

-İşsizlik Sigorta Fonu böyle durumda için var.

-Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

-Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

-(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

-Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.

-Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız.

-Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

-Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz.

-(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.

-(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

-Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

-Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız.


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