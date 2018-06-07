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Bahreynli şirketin yeni sahibi Türk

07.06.2018 - 14:35
Bahreynli şirketin yeni sahibi Türk

Bahreynli İslami yatırım bankası Bank Alkhair’in Türkiye’deki iştiraki Alkhair Capital Menkul Değerleri, Güler Yatırım Holding’in sahip olduğu A1 Capital Menkul Değerler satın aldı. Hisse devrine izin için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruldu.

Şebnem TURHAN

Güler Yatırım Holding’in iştiraki A1 Capital Menkul Değerler, Bahreynli Bank Alkhair B.S.C’e ait Alkhair  Capital Menkul Değerler AŞ paylarını satın alıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na  yapılan açıklamaya göre A1 Capital şirkete yüzde 95.79 oranında sahip olacak. Taraflar arasında dün hisse hisse devir sözleşmesi yapıldı.

A1 Capital de 2016’da Ayborsa Menkul Değerlerin yüzde 100’ünü satın almıştı. 9 noktada hizmet veren A1 Capital’de toplam 143 personel çalışıyor. A1 Capital 136.4 milyon lira tutarında 8 adet halka arz ve 130 milyon TL tutarında 6 adet bono ihracı yaptı.

İSLAMİ YATIRIM BANKASI

A1 Capital, Güler Yatırım Holding’in iştiraki olarak hizmet veriyor. A1 Capital’in satın aldığı Alkhair Capital Menkul Değerler AŞ ise 1996 yılında Inter Yatırım adı altında bağımsız bir kurum olmadan önce Interbank bünyesinde yatırım bankacılığı faaliyetlerini gerçekleştiriyordu. Ocak 2007 tarihinde Bahreyn merkezli İslami yatırım bankası olan Bank Alkhair tarafından yüzde 75 hissesi ile yönetim hisselerinin yüzde 100’ü satın alındı. Eylül 2008 tarihinde Bank Alkhair şirketteki ortaklığını yüzde 91.90’a, Ocak 2015 döneminde de yüzde 95.79 çıkarmıştı.


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