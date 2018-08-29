Bagfaş 24.5 milyon Euro tazminat ödeyecek

Uluslararası Tahkim Mahkemesi (ICC) Bagfaş'ın Alman şirketi ThyssenKrupp'a 24.5 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti.

BAGFAŞ tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, kararın Türkiye'de icrası mümkün olmadığı ifade edilerek, Alman şirketin Türk mahkemelerinde tenfiz yoluna başvuracağı, Bagfaş'ın da buna karşı gerekli savunmayı yapacağı ifade edildi.

Reuters ve hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre; açıklama KAP'a bildirildi. Şirketin KAP açıklamasında konunun ayrıntılarına ilişkin şöyle denildi: 2015 yılının 3.çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisimizin, kurucu ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firması tarafından garanti testleri mukavele şartları çerçevesinde yerine getirilmediğinden tesellüm edilemediği ve ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının bu sebeple ICC International Court of Arbitration-Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlanmıştır.

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Bu bağlamda, Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Şirketimiz tarafından ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasına takriben 24.500.000 EURO tutarında ödeme yapılması doğrultusunda karar vermiştir.

Söz konusu tahkim kararının Türkiye'de doğrudan icrası mümkün olmadığından, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde tenfiz yoluna başvurması beklenmektedir. Şirketimiz, söz konusu tahkim kararına karşı tenfiz sürecinde de gerekli savunmayı yapmak üzere hazırlıklarına başlamış olup, konuya ilişkin gelişmeler ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır."

KAP'a göre, Bagfaş Gübre'nin 40,4 hissesi Recep Gençer'e ait. Şirketin yüzde 59,6 hissesi ise halka açık.

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