‹ Önceki Haber İş gücü girdi endeksleri arttı İş gücü girdi endeksleri arttı Sonraki Haber › iPhone satışları tepetaklak iPhone satışları tepetaklak

Bagfaş 24.5 milyon Euro tazminat ödeyecek

29.08.2018 - 11:06
Bagfaş 24.5 milyon Euro tazminat ödeyecek

Uluslararası Tahkim Mahkemesi (ICC) Bagfaş'ın Alman şirketi ThyssenKrupp'a 24.5 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti.

BAGFAŞ tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, kararın Türkiye'de icrası mümkün olmadığı ifade edilerek, Alman şirketin Türk mahkemelerinde tenfiz yoluna başvuracağı, Bagfaş'ın da buna karşı gerekli savunmayı yapacağı ifade edildi.

Reuters ve hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre; açıklama KAP'a bildirildi. Şirketin KAP açıklamasında konunun ayrıntılarına ilişkin şöyle denildi: 2015 yılının 3.çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisimizin, kurucu ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firması tarafından garanti testleri mukavele şartları çerçevesinde yerine getirilmediğinden tesellüm edilemediği ve ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının bu sebeple ICC International Court of Arbitration-Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlanmıştır.

##$HABER_1448687$##

Bu bağlamda, Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Şirketimiz tarafından ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasına takriben 24.500.000 EURO tutarında ödeme yapılması doğrultusunda karar vermiştir.

Söz konusu tahkim kararının Türkiye'de doğrudan icrası mümkün olmadığından, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde tenfiz yoluna başvurması beklenmektedir. Şirketimiz, söz konusu tahkim kararına karşı tenfiz sürecinde de gerekli savunmayı yapmak üzere hazırlıklarına başlamış olup, konuya ilişkin gelişmeler ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır."

KAP'a göre, Bagfaş Gübre'nin 40,4 hissesi Recep Gençer'e ait. Şirketin yüzde 59,6 hissesi ise halka açık. 


Etiketler

‹ Önceki Haber İş gücü girdi endeksleri arttı İş gücü girdi endeksleri arttı Sonraki Haber › iPhone satışları tepetaklak iPhone satışları tepetaklak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.281 Değişim: -0,62% Hacim : 6.478 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.760 29.08.2018 Yüksek 94.280
Açılış: 93.317
6,4406 Değişim: -0,30%
Düşük 6,4349 30.08.2018 Yüksek 6,4691
Açılış: 6,46
7,5510 Değişim: -0,29%
Düşük 7,5428 30.08.2018 Yüksek 7,5890
Açılış: 7,57305
250,00 Değişim: -0,26%
Düşük 249,77 30.08.2018 Yüksek 251,04
Açılış: 250,65
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.