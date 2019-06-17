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Aydın: Türk bankacılık sistemi güçlüdür

17.06.2019 - 14:55 | Son Güncelleme :
Aydın: Türk bankacılık sistemi güçlüdür | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, "Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır ve güçlüdür. Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında ödemiştir" açıklamasında bulundu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın AA Finans Masası'nda soruları yanıtladı. Aydın, Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle ilgili olarak, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz. Bütün hesap kitap ortada, Türkiye'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4" şeklinde belirtti. Aydın değerlendirmelerine şöyle devam etti:

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"Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde. KOBİ'lerimize 20 milyon TL'ye, KOBİ dışı firmalara 50 milyon TL'ye kadar kredi kullandırabileceğiz. Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında kullandırılan kredilerde yüzde 2 kefalet komisyonu dışında hiçbir masraf alınmayacak. Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır ve güçlüdür. Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında ödemiştir. Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da iyi ve iyi bir rekabet ortamı var. Türk bankacılık sistemi Türkiye'nin büyümesine bugün de yarın da katkı vermeye devam edecektir." 


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