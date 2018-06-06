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Avustralya'nın büyüme rakamları açıklandı

06.06.2018 - 10:18 | Son Güncelleme :
Avustralya'nın büyüme rakamları açıklandı

Avustralya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.0 büyüdü.

Sydney'de Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; GSYİH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1.0 ile beklenenden hızlı büyüme kaydetti.

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Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, Avustralya ekonomisinin söz konusu dönemde yüzde 0.9 büyüme kaydedeceği yönündeydi.

Güçlü büyümede sıçrama yapan ihracat rakamları -büyümenin yaklaşık yarısını karşılıyor- etkili oldu.

Avustralya'da ekonomik büyüme, ilk çeyrekte yıllık yüzde 3.1 ile yüzde 2.8'lik beklentiyi yine geride bıraktı.


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