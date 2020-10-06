Avustralya Merkez Bankası'ndan gevşeme sinyali | Ekonomi Haberleri

Politika faizini değiştirmeyen Avustralya Merkez Bankası ilerde gevşeme sinyali verdi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini rekor düşük seviyede tuttu ancak koronavirüs nedeniyle Büyük Buhran'dan bu yana en kötü daralmasını kaydeden ekonomiyi desteklemek için daha fazla parasal gevşemeye işaret etti.

RBA Reuters anketindeki beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0.25'te tuttu. Politika faizi Mart ortasındaki acil durum indiriminden bu yana bu seviyede bulunuyor.

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RBA başkanı Philip Lowe para politikası toplantısının sonucuna yönelik açıklamasında, "Kurul, yüksek işsizlik oranını önemli bir ulusal öncelik olarak ele alıyor" dedi.

Lowe "Kurul, ekonomi daha fazla açılırken ek parasal genişlemenin istihdamı nasıl destekleyebileceğini değerlendirmeye devam ediyor" dedi.

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