‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › IMF düşük gelirli ülkelere borç yardımını uzattı IMF düşük gelirli ülkelere borç yardımını uzattı

Avustralya Merkez Bankası'ndan gevşeme sinyali

06.10.2020 - 08:32
Avustralya Merkez Bankası'ndan gevşeme sinyali | Ekonomi Haberleri

Politika faizini değiştirmeyen Avustralya Merkez Bankası ilerde gevşeme sinyali verdi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini rekor düşük seviyede tuttu ancak koronavirüs nedeniyle Büyük Buhran'dan bu yana en kötü daralmasını kaydeden ekonomiyi desteklemek için daha fazla parasal gevşemeye işaret etti.

RBA Reuters anketindeki beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0.25'te tuttu. Politika faizi Mart ortasındaki acil durum indiriminden bu yana bu seviyede bulunuyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

RBA başkanı Philip Lowe para politikası toplantısının sonucuna yönelik açıklamasında, "Kurul, yüksek işsizlik oranını önemli bir ulusal öncelik olarak ele alıyor" dedi.

Lowe "Kurul, ekonomi daha fazla açılırken ek parasal genişlemenin istihdamı nasıl destekleyebileceğini değerlendirmeye devam ediyor" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.163 Değişim: 0,21% Hacim : 2.926 Mio.TL Son veri saati : 10:28
Düşük 1.163 06.10.2020 Yüksek 1.167
Açılış: 1.165
7,7508 Değişim: -0,18%
Düşük 7,7419 06.10.2020 Yüksek 7,7677
Açılış: 7,7646
9,1383 Değişim: -0,12%
Düşük 9,1224 06.10.2020 Yüksek 9,1686
Açılış: 9,1489
476,37 Değişim: -0,29%
Düşük 475,96 06.10.2020 Yüksek 477,95
Açılış: 477,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.